Кабмин одобрил проект бюджета на 2018 год и передал в Раду на рассмотрение

Кабинет министров в пятницу, 1 декабря, одобрил проект бюджета на 2018 год и передал на рассмотрение в Верховную Раду.

Во время заседания возражений относительно проекта не прозвучало, документ был одобрен единогласно.

"Мы предлагаем, чтобы проект бюджета на 2018 год был рассмотрен 7 декабря (в Верховной Раде, - ред.). Это абсолютно приемлемая дата, когда все подготовлено для рассмотрения и принятия. За следующие три недели, до завершения календарного года, министерства выработают всю нормативно-правовую базу, чтобы системно войти в 2018 год. Самое главное, чтобы в 2018 году мы пораньше начали реализацию программ развития страны", - сказал премьер-министр.