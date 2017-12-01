В Одесской области не зарегистрировали кандидата на выборы в ОТГ из-за проблем с паспортом

Таировская поселковая избирательная комиссия (Одесская область) отказала в регистрации кандидатом на должность председателя Объединенной территориальной громады действующему голове Таировского поселкового совета Хасану Хасаеву (ВО «Батькивщина»).

В этой связи заместитель председателя Одесского облсовета, глава Одесской областной парторганизации «Батькивщины» Олег Радковский заявил об акциях протеста вплоть до перекрытия дорог.

В свою очередь коалиция общественных организаций Одесчины «Обери Майбутнє» и «Алтернативна реальність» возмущена демаршем Радковского. Они подчеркивают, что еще 14 ноября поставили его в известность о сомнительных перспективах регистрации Хасаева.

Соответствующие письма общественники направили также главам облсовета и облгосадминистрации, председателю политической партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. В свою очередь, активисты через СМИ уведомили о ситуации общественность.

«Считаем, что нынешний демарш Олега Радковского - попытка избежать ответственности за ненадлежащее и халатное отношение к обязанностям должностного лица представительской ветви власти», - заявили общественники.

Напомним ранее Государственная миграционная служба приняла решение, что паспорт гражданина Украины, который Хасан Хасаев получил вместо паспорта СССР в 1996 году, был выдан незаконно.

Сейчас «дело о паспорте Хасаева» находится в Высшем Апелляционном Суде Украины.