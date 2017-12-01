Порошенко поручил масштабно отпраздновать день рождения Чорновила

Президент Петр Порошенко подписал указ №397 / 2017 «О праздновании 80-летия со дня рождения Вячеслава Чорновила».

Как сообщили в пресс-служба Главы государства, главной целью указа является обеспечение надлежащей подготовки и проведения в декабре 2017 года – марте 2018 мероприятий по случаю 80-летия со дня рождения выдающегося украинского государственного и политического деятеля, Героя Украины Вячеслава Чорновила.

Указом предусмотрено проведение ряда торжественных, мемориальных и просветительских мероприятий, поддержку государственными органами инициатив общественности по чтению памяти и популяризации фигуры Чорновила.

Глава государства поручил Кабинету Министров безотлагательно разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и празднованию юбилейной даты дня рождения политика. В частности, правительство должно предусмотреть организацию в Киеве, а также на родине Вячеслава Чорновила, других населенных пунктах, связанных с его деятельностью, проведение торжественных и мемориальных мероприятий с участием представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественности, ученых.

Кроме того, должно быть обеспечено широкое освещение мероприятий, трансляцию тематических информационно-познавательных передач, демонстрацию документальных и художественных фильмов.

Также Кабмину поручено обеспечить в установленном порядке финансирование соответствующих мероприятий.

Согласно указу, МИД должно обеспечить содействие заграничными дипломатическими учреждениями Украины организации мероприятий украинской общественности за рубежом по празднованию 80-летия со дня рождения Чорновила.