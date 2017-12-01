Порошенко рассказал, когда закон о Нацбюро финансовой безопасности могут передать в Раду

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, когда законопроект о Нацбюро финансовой безопасности могут передать на рассмотрение в Верховную Раду Украины.

Об этом он сказал в ходе бизнес-форума в Киеве, сообщает пресс-служба главы государства.

Так, по словам Порошенко, председатель комитета Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина презентует сегодня президентскую концепцию законопроекта о создании Нацбюро финансовой безопасности Украины. "Приглашаем к активной дискуссии, потому что я настроен передать этот законопроект в парламент в течение нескольких дней, может недель", - сказал Порошенко.

По словам главы государства, в первоначальном варианте законопроекта ведомство планировалось назвать Службой финансовых расследований, а его чиновникам предполагалось необоснованное наделение правом применения широкого спектра полицейских мер: "оперативка", "прослушка", "наружка", спецназ, штурм.

"Мы это подправили, и даже сам орган решили назвать несколько иначе, чем планировали в самом начале", - отметил он.