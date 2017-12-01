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Лысенко назначен пресс-секретарем Генпрокуратуры

Сегодня, 16:20 citynews.net.ua | Напечатать

Украинский военный журналист Андрей Лысенко после нескольких лет работы спикером по вопросам АТО на Донбассе переходит на работу пресс-секретарем Генеральной прокуратуры Украины.

Об этом он сообщил в своем Facebook. В частности, Лысенко отметил, что согласился на предложение генпрокурора Юрия Луценко на работу пресс-секретарем ГПУ.

"Я не исчезаю из информационного пространства. Наоборот. Просто теперь буду делать наше общее дело в другом месте и статусе.

Поэтому буду очень благодарен моим коллегам по журналистскому цеху, военным за понимание и поддержку. Итак, начинаю новый этап своей жизни", - отметил Лысенко.     Лысенко родился в Донецке, образование получил во Львовском высшем военном училище и Киевском военном гуманитарном институте.

В 2004 году работал в пресс-центре 6-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Ираке. С января 2008 по апрель 2010 года был помощником-консультантом Верховной Рады Украины, после чего до мая 2012 года был спецкорреспондентом, политическим обозревателем Дирекции телерадиопрограмм Управления делами парламента. Перед работой спикером по вопросам АТО занимал должность главного консультанта, заместителя руководителя управления пресс-службы и коммуникаций - руководителя управления пресс-службы АПУ.


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