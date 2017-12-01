Вспышки АЧС зафиксированы в двух областях Украины

Вспышки африканской чумы свиней зафиксированы в Сумской и Тернопольской областях.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Как отмечается, в Сумской области 27 ноября на территории урочища "Горки" вблизи с. Лучки Липоводолинского района был обнаружен труп дикого кабана. При исследовании отобранных проб биоматериала было выявлено ДНК вируса африканской чумы свиней. Кроме того, в Тернопольской области вблизи с. Гарбузов и на территории охотничьего хозяйства "Оберег" вблизи с. Мыльное Зборовского района был проведен отстрел 2 голов диких кабанов. При исследовании отобранных проб биоматериала было выявлено ДНК вируса АЧС. В настоящее время в очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.