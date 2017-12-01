Львовский аэропорт впервые за 26 лет принял миллион пассажиров

Международный аэропорт Львов им. Данила Галицкого впервые с 1991 г. принял 1 млн пассажиров за год. Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

Последний раз львовский аэропорт перевозил свыше миллиона пассажиров в 1991 г.

Всего в октябре 2017 г. аэропорт им. Даниила Галицкого принял свыше 96 тыс. пассажиров, что почти на 40% больше, чем в октябре 2016 г. Также возросло количество совершенных рейсов - 1101 против 810 за аналогичный период прошлого года.

В целом, за январь-октябрь 2017 г. пассажиропоток в аэропорту Львова вырос на 46,8% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.