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Уверенность на дороге вместе с ASPIRING Alibi 1

Сегодня, 10:57 citynews.net.ua | Напечатать

Автомобиль – не просто средство передвижения из пункта А в пункт Б. Также это не только то, с помощью чего можно перевозить груз. И в первом, и во втором случае вождение автомобилем должно приносить удовольствие. Условием такого субъективного переживания удовольствия от езды будет уверенность: в автомобиле, на дороге, в своих навыках, и в навыках других участников дорожного движения. Маленьким, но важным винтиком в вашей уверенности будет автомобильный видеорегистратор или, простыми словами – авторегистратор.

Авторегистратор – это не просто видео регистратор или экшн камера, а узкоспециализированное устройство. В устройстве все адаптировано специально для дорожной съемки. Устройство, которое идеально воплощает соотношение цена-качество – Aspiring Alibi 1.

Добротный и практичный корпус

Корпус Aspiring Alibi 1 довольно массивный, но компактный. Спереди устройство защищено металлической пластиной, а практически всю площадь тыльной стороны занимает дисплей (диаметр 2,4 дюйма) и кнопки управления авторегистратором. Слева – кнопка включения и слот под MicroSD карту (до 32 Гб). Справа – аудио-видео выход и разъем Мicro USB. Сама сборка очень хорошего качества.

Практичным в использовании является и крепление авторегистратора (идет в комплекте). Крепление минимизирует тряску и сторонние вибрации, что способствует качественной съемке.

Съемка Aspiring Alibi 1

Камера авторегистратора снимает в качестве Full HD (FHD) с разрешением видео 1920 х 1080 точек на дюйм и частой 30 кадров в секунду. Камера имеет большой угол обзора – 170°, что позволяет снимает снимать максимально широкий диапазон дороги. На сегодняшний день – это оптимальный вариант и картина не будет размытой, а детали будут прекрасно читаться. Присутствует в Aspiring Alibi 1 и режим улучшения изображения – система WDR (Wide Dynamic Range). С ее помощью качество изображения будет на высоте и в дневное, и в ночное время суток.

Дисплей и прочее

Уверенность на дороге вместе с ASPIRING Alibi 1Наличия большого дисплея позволяет не только быстро и удобно настроить под себя работу авторегистратора, но и сразу на месте просматривать отснятый материал.

Автомобильный регистратор Aspiring Alibi 1 оборудован автономным питанием. Литий-ионный аккумулятор емкостью 250мАч не позволит заснять много видео, но подойдет для режима парковки, поскольку питание от автомобиля будет отключено.

Еще одно преимущество Aspiring Alibi 1 – наличие G-сенсора, который реагирует на всевозможные тряски и вибрации. При сильной тряске или аварии авторегистратор делает маячок на видео, что предотвращает именно этот фрагмент от циклической перезаписи. G-сенсор хорошо распознает дорожное происшествие или другие экстремальные ситуации на дороге и записывает видео в отдельном защищенном файле.

Как видим авторегистратор Aspiring Alibi 1 представляет собой устройство с идеальным соотношением цена-качество. Посетите один из магазинов сети Фокстрот, где можно найти данное устройство. Aspiring Alibi 1 поможет вам чувствовать себя достаточно уверенным на дорогах и получать удовольствие от езды на автомобиле.


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