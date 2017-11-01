В Киеве на зимние праздники откроют движение транспорта по Крещатике

На время проведения новогодних и рождественских мероприятий движение транспорта по улице Крещатик в Киеве будет разрешено в выходные и праздничные дни.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"На время проведения новогодних и рождественских мероприятий в столице, с 2 декабря 2017 до 31 января 2018 года, на ул. Крещатик каждую субботу, каждое воскресенье, в праздничные и нерабочие дни будет разрешено движение транспортных средств", - говорится в сообщении.

Об ограничениях движения транспортных средств, то с 29 ноября по 31 января будет ограничено движение транспорта, кроме пассажирского, вдоль Владимирского проезда - от дома № 23 на улице Софиевской до Михайловской площади и на ул. Владимирской - от Рыльского переулка до Владимирского проезда.

Также С 29 ноября по 31 января запретят движение всех видов транспортных средств вдоль Владимирского проезда - от ул. Малой Житомирской к Михайловской площади. Кроме того, 19 декабря с 16:00 до 21:00, с 20:00 31 декабря до 3:00 1 января, 1 января с 14:00 до 21:00, 7 января с 12:00 до 15:00 запретят движение всех видов транспортных средств вдоль Владимирского проезда, от ул. Софийской до Михайловской площади, а также на ул. Владимирской на участке от ул. Рыльского во Владимирский проезда. Что касается наземного пассажирского транспорта, который курсирует через место проведения культурно-художественного проекта "Неорик на Софии", в его график будут внесены изменения. Также планируется продолжить работу пассажирского транспорта на три часа и обеспечить круглосуточную работу фуникулера в новогоднюю ночь