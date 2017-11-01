Саакашвили продлили право пребывать в Украине

Михаилу Саакашвили продлили право находиться в Украине еще на три месяца.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Очень вежливые сотрудницы Миграционной службы выдали мне справку о продлении срока законного пребывания в Украине еще на три месяца", - написал экс-президент Грузии.

По словам Саакашвили, слежка за ним и его соратниками в последние дни усилилась. "Одновременно остается угроза - СБУ получила решение по обыску моей квартиры и служебных помещений в деле о государственном перевороте", - отметил он.