Сводный бюджет Украины выполнен с профицитом в 31,2 млрд гривен

Сводный бюджет Украины за январь-октябрь выполнен с профицитом в 31,2 млрд гривен, по сравнению с дефицитом в 26,866 млрд гривен за 10 месяцев прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины. Согласно данным НБУ, доходы государственного бюджета за этот период составили 647,469 млрд гривен, расходы - 646,241 млрд грн В свою очередь, доходы сводного бюджета с начала года достигли 824,189 млрд гривен, расходы - 792,927 млрд гривен.

По данным НБУ, профицит государственного бюджета в январе-октябре составил 1,4 млрд гривен против дефицита в 60,3 млрд гривен, за аналогичный период прошлого года. Напомним, спикер парламента Андрей Парубий сообищл о том, что Верховная Рада Украины может начать рассмотрение проекта государственного бюджета на 2018 год на своем заседании 7 декабря. Парламент уже принял законопроект в первом чтении.