РФ блокирует решение вопроса передачи Украине контроля над участком госграницы

Украина настаиваем на создании подгруппы по участку российско-украинской границы Российская Федерация блокирует решение вопроса передачи Украине контроля над участком госграницы.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины на переговорах Трехсторонней контактной группы Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Отдельно мы настаиваем на создании рабочей подгруппы по неподконтрольному Украины участку российско-украинской границы", - заявила Олифер.

По ее словам, РФ всячески блокирует решение вопроса передачи Украине контроля за этой частью государственной границы. Кроме того, блокируется вывод российских вооруженных формирований с территории Украины и доступ Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе ко всей территории ДНР/ЛНР, включая неподконтрольный Украине участок границы.