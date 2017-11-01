Госкино запретило сериал «Сваты»

Госагентство по вопросам кино отменило регистрацию и признало недействительным прокатные удостоверения сериала «Сваты» в Украине.

Об этом сообщил глава Госкино Филипп Ильенко у себя в Facebook.

Он отметил, что решение распространяется на все сезоны сериала.

Заместитель главы Госкино Сергей Неретин пояснил, что «Сватов» запретили после того, как СБУ внесла российского актера Федора Добронравова в перечень иностранных артистов, которые угрожают безопасности и которым запрещен въезд, передает «Еспресо.TV».

«На практике это означает, что сериал не смогут показывать на украинских телеканалах и в кинотеатрах», – сказал он об отмене прокатного удостоверения