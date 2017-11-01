В Харькове перед проведением следственных действий НАБУ умер мужчина

В Харькове перед проведением следственных действий Национального антикоррупционного бюро Украины по делу о растрате в филиале ПАО "Укрзализныця" умер мужчина.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook.

"Сегодня, около 10:30, перед началом проведения следственных действий, в Харькове умер человек 1966 года. Причина смерти пока неизвестна", - говорится в сообщении. Согласно информации пресс-службы, за несколько минут до этого детективы НАБУ прибыли по адресу регистрации предприятий с целью проведения следственных действий в рамках расследования уголовного производства по факту растраты средств филиалом "Укрзализныци".

Так, зайдя в помещение, работники НАБУ представились, сообщили цель визита и готовились зачитать постановление суда, которым были санкционированы следственные действия, когда человек, вероятно работник одного из предприятий, потерял сознание. Отмечается, что сотрудники офиса сразу вызвали скорую и пытались оказать ему первую помощь. Медики, прибывшие на место происшествия, уже не могли помочь мужчине. Сейчас на месте происшествия работает оперативная группа Национальной полиции, а следственные действия детективами НАБУ приостановлены.