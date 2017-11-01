В центре Киева ограничат движение до конца января

В центре Киева ограничат движение транспорта в связи новогодними и рождественскими праздниками.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"С 29 ноября 2017 до 31 января 2018 года будет действовать ограничение движения транспортных средств (кроме городского пассажирского транспорта, который работает в обычном режиме) вдоль Владимирского проезда (от дома № 23 по улице Софийской до Михайловской площади) и на улице Владимирской (от Рыльского переулка до Владимирского проезда)", - говорится в сообщении.

Также с 29 ноября 2017 года до 31 января 2018-го будет запрещено движение всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда (от улицы Малая Житомирская до Михайловской площади).

Также запретят движение всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда и на улице Владимирской: 19 декабря 2017 с 16:00 до 21:00; 31 декабря с 20:00 до 03:00 1 января 2018-го; 1 января с 14:00 до 21:00; 7 января с 12:00 до 15:00.