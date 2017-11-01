Министерство обороны Украины и ООО "Майкрософт Украина" заключили меморандум о сотрудничестве.

Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства страны.

Как сообщается, предметом сотрудничества является взаимодействие по направлению внедрения современных информационных технологий в сфере обороны с учетом стандартов и подходов НАТО.

В частности, сотрудники Microsoft, имеющие опыт совместной работы с вооруженными силами государств-членов Альянса, а также стран Евросоюза и США, займутся совместно с украинскими специалистами построением защищенной IT-инфраструктуры Министерства обороны Украины, внедрениеv информационных систем оборонного назначения и обеспечением необходимого уровня их надежности, а также оказанием поддержки в подготовке IT -специалистов Министерства обороны Украины.