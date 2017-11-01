Военная прокуратура завершила досудебное расследование по факту взрыва под Киевом

Военная прокуратура завершила досудебное расследование по факту взрыва в пгт Ворзель Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Военной прокуратурой Киевского гарнизона утвержден и направлен в Ирпенский городской суд Киевской области обвинительный акт в отношении военнослужащего Национальной гвардии Украины солдата П., обвиняемого в совершении уголовных преступлений", - говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, в частности речь идет о предусмотренных ч. 1 ст. 263 УК Украины - ношение, хранение, приобретение боевых припасов без предусмотренного законом разрешения и ч. 2 ст. 414 УК Украины - нарушение правил обращения с боеприпасами, причинившее телесные повреждения нескольким лицам и смерть пострадавшего.

Отметим, 23 сентября 2017 года, около 23:00 в Ворзеле рядом с заведением общественного питания, в руках одного из группы военнослужащих Нацгвардии, которые находились там во внеслужебное время, произошел взрыв гранаты. Так, в результате взрыва один из военнослужащих погиб, двое военнослужащих и одно гражданское лицо получили ранения различной степени тяжести. Сейчас к военнослужащему применена мера пресечения в виде содержания под круглосуточным домашним арестом по месту прохождения военной службы.