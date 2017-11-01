Сейчас погода на летном поле улучшается В аэропорту Львова из-за непогоды отменен ряд рейсов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службе Международного аэропорта "Львов" в Facebook.

Как отмечается, рейсы отменены в связи со сложными метеоусловиями этих суток с показателем горизонтальной видимости на полосе в 200 м и вертикальной видимости - 50 м и решениями экипажей воздушных судов не совершать посадку в аэропорту Львова до улучшения погодных условий. "Рейсы №PS035 и №PS036 авиакомпании МАУ отменены.

Рейс №В2 827 Минск-Львов авиакомпании "Белавиа" перенаправлен в аэропорт "Борисполь". Рейс №W6 1843 Вроцлав-Львов авиакомпании Wizz Air отменен. Самолет был перенаправлен в аэропорт "Жуляны". Пассажиров рейса доставят во Львов автобусами. Рейс №LO 765 из Варшавы авиакомпании LOT Polish Airlines отменен", - говорится в сообщении. Как отмечается, сейчас погода на летном поле улучшается: туман рассеивается, увеличивая видимость.