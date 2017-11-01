В Харьковской области пресекли деятельность канала незаконной торговли людьми

В Харьковской области правоохранители пресекли деятельность канала незаконной торговли людьми.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"В ходе работы по уголовному производству, связанному с торговлей людьми, сотрудниками оперативно-розыскного подразделения Восточного регионального управления ГПСУ, представителями Следственного управления и управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Главного управления Нацполиции, под процессуальным руководством прокуратуры, был проведен ряд мероприятий", - говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, в результате 27 ноября в пункте пропуска "Гоптовка" правоохранителями задержан фигурант уголовного производства, 40-летний гражданин Российской Федерации.

Отмечается, что гражданин РФ совершил вербовку и пытался переправить в Москву 2 гражданок Украины, жительниц города Харьков, с целью дальнейшей их эксплуатации в сфере предоставления услуг интимного характера. Так, гражданин задержан и объявлено подозрение в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 149 УК "Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека". Отмечается, что сейчас продолжаются дальнейшие следственные и оперативные мероприятия.