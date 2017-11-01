В суд передали дело обвиняемых в убийстве Бузины

В Шевченковский районный суд Киева направлен обвинительный акт в отношении Андрея Медведько и Дениса Полищука, которые обвиняются в убийстве писателя и журналиста Олеся Бузины весной 2015 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева.

Сообщается, что прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении подозреваемых Медведько и Полищука. Кроме того, потерпевшие в уголовном деле заявили гражданские иски к подозреваемым на общую сумму 1,5 млн гривен.

Напомним, прокуратура завершила досудебное расследование по делу об убийстве Бузины еще в июне 2017 года. После этого материалы уголовного производства предоставили сторонам для ознакомления. Действия подозреваемых расцениваются как умышленное убийство по предварительному сговору и незаконное хранение оружия. Обвиняемым грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.