В Покровске пройдет чемпионат по зимнему футболу

Открытый зимний чемпионат по футболу пройдет в Покровске Донецкой области.

Об этом сообщает "Знамя индустрии".

Организатором турнира выступила местная федерация футбола.

Заявки на участие в чемпионате подала 31 команда Донецкой области. 14 из них выступят в первой, а 17 – в высшей лиге. 560 игроков представят Новогродовку, Красногоровку, Мирноград, Покровск, Великую Новоселовку, Родинское, Белицкое, Очеретино, Селидово и Горняк.

Чемпионат завершится в феврале будущего года.