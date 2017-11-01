Суд Мариуполя начнет повторное рассмотрение дела пограничника Колмогорова 8 декабря

Приморский районный суд Мариуполь (Донецкая область) начнет повторное рассмотрение дела пограничника Сергея Колмогорова 8 декабря 2017 года.

Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает "Радио Свобода".

Как отмечается, заседание суда по делу Колмогорова назначено на 11:00. Рассматривать дело будет коллегией судей в составе: Алексей Шишилин, Евгений Митрофанов и Виктория Федотова.

Напомним, 6 ноября 2017 года Высший специализированный суд отпустил из-под стражи пограничника Сергея Колмогорова, осужденного к 13 годам тюрьмы по обвинению в убийстве женщины в 2014 году под Мариуполем.

В 2014 году на КПП под Мариуполем произошел инцидент: водитель автомобиля отказался выполнять приказ пограничников, тогда пограничники открыли огонь, в результате чего погибла пассажирка автомобиля. По решению суда Колмогоров был признан виновным в совершении указанного убийства и приговорен к 13 годам, вместе с тем, сторона защиты заявляла, что стреляли минимум четверо военных, а вину Колмогорова не доказано.