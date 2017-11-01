В Харьковской области мужчина попал под поезд

В Харьковской области на железнодорожной станции "Липковатовка" под поезд попал 28-летний мужчина.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области. "28-летний житель села Южное Харьковского района от полученных травм погиб на месте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что произошло в воскресенье, 26 ноября. Следователями открыто уголовное производство по факту нарушения правил эксплуатации железнодорожного транспорта (ч. 3 ст. 276 УК). Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия.