Суд Мариуполя арестовал двух военных, подозреваемых в похищении и истязании человека

Октябрьский районный суд г. Мариуполя (Донецкая область) арестовал двух военных, которые подозреваются в похищении и истязании человека.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры области.

"Октябрьский районный суд г. Мариуполя удовлетворил ходатайство следователей прокуратуры и арестовал двух человек, которые подозреваются в похищении и истязании человека...Суд, учитывая предоставленные прокуратурой доказательства, постановил избрать двум подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, однако для одного из задержанных определил альтернативу в виде внесения залога в сумме 50 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Как отмечается, правоохранители установили, что группа военных батальона специального назначения Национальной гвардии Украины в сентябре 2014 года похитила и удерживала в плену на протяжении трех месяцев своего военнослужащего батальона, который занимался кадровыми вопросами. Злоумышленники запугивали пленника, угрожая убийством, расправой над родственниками и знакомыми, ограничивали в пище и воде в течение месяца.

Кроме того, его допрашивали, а указанные допросы сопровождались нанесением побоев. "В декабре пленного военнослужащего освободили сотрудники правоохранительных органов. Действия преступников квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно: ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 127 (пытки) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.