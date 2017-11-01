Всемирный банк уверяет, что высокий акциз заставит Украину меньше курить

Из-за роста акциза продажа сигарет в 2018 году ожидаемо снизится на 5 млрд штук как благодаря уменьшению их потребления в Украине, так и вследствие сокращения контрабанды украинских сигарет в страны ЕС.

Об этом сообщает Всемирный банк со ссылкой на анализ экспертов недавно принятого в первом чтении законопроекта № 6776-д «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году».

"Эксперты по контролю над табаком прогнозируют, что благодаря росту акциза, продажа сигарет в 2018 году ожидаемо снизится на 5 млрд штук как благодаря уменьшению их потребления в Украине, так и сокращению контрабанды украинских сигарет в страны ЕС", - говорится в сообщении.

Ранее эксперты Всемирного банка провели исследование и предоставили Правительству Украины несколько сценариев, которые содержали рекомендации поднимать адвалорную ставку по меньшей мере на 3 процентных пункта.

Законопроект № 6776-д от 14 ноября 2017 года «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году» предусматривает, что ставки специфических акцизов на табачные изделия в 2018 г. должны быть повышены на 29,7%, а в дальнейшие годы - на 20% ежегодно до 2024 г. Депутаты отклонили предложение ассоциации «Укртабак» повысить ставку акциза в 2018 г. только на 20%. План повышения акцизов имел целью достичь минимального уровня налогообложения, который действует в ЕС - 90 евро на 1000 сигарет. В настоящее время в Украине этот показатель составляет около 21 евро.