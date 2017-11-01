Вооруженная банда напала на киевский вуз (видео)

В ночь на 24 ноября в Шевченковском районе Киева неизвестные лица в черных масках, угрожая оружием, проникли в помещение учебного заведения и забрали коллекцию монет, талоны на топливо, а также системный блок с записями с камер видеонаблюдения, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

«Около 3 часов ночи в полицию обратился 40-летний киевлянин, который работает охранником в одном из столичных вузов. Мужчина сообщил, что ночью неизвестные лица в черных масках ворвались в помещение ректората и, угрожая пистолетом, связали его. Нападавшие взломали двери в нескольких служебных кабинетах и ​​похитили имущество.

По указанному адресу немедленно прибыли патрульные, следственно-оперативная группа районного и главного управлений полиции. Оперативники опросили потерпевшего и задокументировали событие», – говорится в сообщении.

По данным главка, правонарушители повредили несколько кабинетов. По словам руководства университета, исчезли талоны на горючее, примерно 100 юбилейных монет и компьютер с данными видеонаблюдения. Сотрудники уголовного розыска проводят мероприятия, направленные на установление и задержание нападавших.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.