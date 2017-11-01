В Бахмуте осудили военнослужащих за пьянство при исполнении

Бахмутский суд рассмотрел два дела об административной ответственности военнослужащих за исполнение своих прямых обязанностей в состоянии алкогольного опьянения,- сообщает Знамя индустрии.

Материалы, касающиеся распития спиртных напитков при исполнении, в суд были направлены военной прокуратурой.

В первом случае обвиняемыми выступали двое военнослужащих части А0693, которых в пьянстве уличила комендатура. В отношении одного из них суд решил ограничиться устным предупреждением, его товарищу придется понести административное наказание и заплатить штраф в размере 3655 гривен плюс судебный сбор в 320 гривен.

Еще одно дело об административной ответственности рассматривалось в отношении военнослужащего, который находился в нетрезвом состоянии во время несения службы на блокпосту. Поскольку правонарушение было не первым, суд не проявил к обвиняемому снисхождения и обязал его выплатить в пользу государства штраф в 3655 грн.