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В Николаевскую ОГА прислали конверт с неизвестным веществом

Сегодня, 15:59 citynews.net.ua | Напечатать

В Николаевскую ОГА прислали конверт с неизвестным веществомВ канцелярию Николаевской областной государственной администрации прислали конверт с неизвестным веществом, сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

«Сегодня около 9:45 в Главное управлению Национальной полиции в Николаевской области полиции сообщили о том, что в канцелярию Николаевской облгосадминистрации поступило письмо с неизвестным порошкообразным веществом белого цвета. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции, эксперты-криминалисты и специалисты ГУ ГосЧС в Николаевской области», – говорится в сообщении

Правоохранители установили, что в конверте, кроме порошкообразного вещества, находился еще лист бумаги с надписью «Требуем прекратить политические преследования нашего лидера Михаила Саакашвили или конверты с вирусом Марбурга будут у каждого, кто препятствует ему».

В главке подчеркнули, что сейчас конверт с неустановленным веществом изъят и направлен на экспертное исследование.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований предварительно по признакам ч.2 ст.296 УК «Хулиганство», что наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до четырех лет. После получения заключения экспертизы возможна переквалификация события.


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