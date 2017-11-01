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Представитель Кадырова собирал информацию о проукраинских чеченцах

Сегодня, 15:02 citynews.net.ua | Напечатать

Служба безопасности Украины принудительно вернула полномочного представителя главы Чечни Рамзана Цицулаева в Россию в связи с тем, что он незаконно находился в нашей стране и его действия угрожали национальной безопасности Украины, сообщает пресс-центр СБУ.

«Служба безопасности Украины получила информацию о незаконном пребывании в Украине гражданина Российской Федерации, который в течение длительного времени был доверенным лицом и отвечал за реализацию в нашей стране политики президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова», – говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что после Революции Достоинства он покинул территорию нашего государства и находился в Грозном. В конце сентября иностранец вернулся в Украину, используя новый паспорт гражданина РФ, с измененными установочными данными.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что во время незаконного пребывания в Украине гражданин РФ, в частности, собирал сведения о деятельности проукраинских выходцев из Чеченской Республики, которые принимали участие в проведении антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.

«Поскольку действия иностранца угрожали национальной безопасности Украины - он грубо нарушил законодательство о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, осуществляя пересечение государственной границы Украины и находясь на территории нашего государства с документами, которые оформлены на установочные данные другого лица, в отношении него было принято решение о принудительном возвращения в Россию», – говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что СБУ задержала полномочного представителя главы Чечни в Украине Рамзана Цицулаева и отвезла его к границе с Россией, где россияне его задержали и арестовали.


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