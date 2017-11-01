Украина запустит серийное производство реактивных систем залпового огня с 2018 года.

Об этом сегодня журналистам сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает РБК-Украина.

"Эта технологическая линия обеспечит весь спектр для реактивных систем залпового огня, начиная от 300 мм и меньше. Сегодня перед нашими оборонными предприятиями стоит задание обеспечить производство всех боеприпасов, которые используются Вооруженными силами Украины", - сказал он.

Турчинов отметил, что в 2014 году у Украины вообще не было ракет для реактивных систем. При этом секретарь СНБО также добавил, что стратегическим заданием Украины является выход на новые рынки сбыта вооружения.

"Для нас очень принципиальным является вопрос, чтобы мы могли обеспечить интеграцию нашего оборонно-промышленного комплекса в оборонно-промышленный комплекс наших стратегических партнеров - Европейского союза, Соединенных Штатов Америки. Кроме традиционных рынков (страны Азии, Африки) для нас очень важно выходить и на новые рынки, в том числе рынки Европы и Америки", - добавил Турчинов