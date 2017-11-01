В Мариуполе выявлена африканская чума свиней

В Мариуполе выявлена африканская чума свинейСегодня, 18:50
Случай заболевания свиней африканской чумой зафиксирован в Левобережном районе Мариуполя, - сообщает 0629.
В личном подсобном хозяйстве житель поселка Виноградный обнаружил гибель 6 свиней и сообщил об этом в ветеринарную службу.
В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС. Всего специалистами были утилизированы 36 свиней.
Мариупольских животноводов просят обратиться к ветеринарам и проверить свиней на наличие АЧС.
Африканская чума свиней - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Оно передается при прямом контакте больных и здоровых животных через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от АЧС нет. Другие домашние животные этому вирусу не подвержены. Для человека АЧС опасности не представляет.