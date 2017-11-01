Хан считает нереалистичным немедленное членство Украины в ЕС

Говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы – нереалистично.

Об этом журналистам в четверг заявил еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан.

По его словам, среди стран-членов Восточного партнерства Украина, Грузия и Молдова - единственные, кто четко выражает свое стремление к европейской интеграции. Однако спекулировать сейчас относительно членства этих стран в ЕС - не время, отметил еврокомиссар.

«Если вы говорите, что немедленно станете членами ЕС, то это нереалистично. Но люди хотят услышать, верить, что это случится через три года. Тогда правительство попадает под давление, а мы не хотим, чтобы правительство, которое успешно работает, находилось под давлением», - отметил еврокомиссар, сообщает «Европейская правда».

По его словам, эти три страны сегодня пользуются безвизовым режимом и получают выгоды от действия соглашений об ассоциации.

«Поэтому сегодня речь идет о фокусировке на дому, на имплементации. Это процесс, который поможет странам приблизиться к ЕС, а говорить сейчас о следующих шагах спекулятивно», - добавил еврокомиссар.