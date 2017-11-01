Двух сотрудников Донецкого национального университета обвинили во взяточничестве

Двух работников Донецкого национального университета имени Василия Стуса (базируется в Виннице) будут судить по обвинению в получении взятки от студентов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Донецкой области.

«Следователями установлено, что руководитель одного из филиалов и заведующий кафедрой Донецкого национального университета им. Василия Стуса требовали и получили от двух студентов по 500 долларов США с каждого за содействие в подготовке, защите дипломных работ, а также за успешную сдачу государственного экзамена», – заявили в ведомстве.

Отмечается, что деньги студенты передавали в течение учебного года. Во время передачи последней части оговоренной суммы в размере 300 долларов, в служебном кабинете разоблачили руководителя филиала.

«В настоящее время собрано достаточно доказательств вины указанных лиц в инкриминируемом преступлении, обвинительный акт в отношении них прокуратурой утверждено и направлено в суд», – добавили в прокуратуре.

Досудебное расследование уголовного производства проводилось по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного Кодекса Украины.

Педагогам грозит от пяти до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.