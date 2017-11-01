В Крыму во время ареста скончалась 82-летняя ветеран крымскотатарского движения Веджие Кашка

Во временно оккупированном Крыму ветеран крымскотатарского движения Веджие Кашка скончалась в больнице после задержания силовиками РФ. Об этом сообщает в Facebook журналист Лилия Буджурова, координатор движения "Наши дети", которое занимается помощью семьям крымских политзаключенных и пропавших без вести.

"Весь этот сегодняшний кошмар закончился смертью 82-летней Веджие Кашка - женщины-легенды, без которой трудно себе представить национальное движение крымских татар и наше возвращение на родину", - написала Буджурова.

Как уточняют в российском пропагандистском агентстве РИА Новости, женщина почувствовала себя плохо "в момент задержания", после чего ей вызвали скорую помощь, но в больнице Кашка скончалась.

Сегодня во временно оккупированном Крыму подконтрольные РФ провели обыски, после которых похитили пятерых крымских татар.