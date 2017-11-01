» » С 10 декабря поезда будут курсировать по новому расписанию

С 10 декабря поезда будут курсировать по новому расписанию

Сегодня, 13:39 citynews.net.ua | Напечатать

Публичное акционерное общество "Укрзализныця" введет новый график движения пассажирских поездов с 10 декабря 2017 года.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

"10 декабря 2017 вводится новый график движения на 2017/2018 годы. Фактически эта работа уже завершается, но расписание некоторых поездов еще дорабатывается. Более того, наши специалисты работают над введением дополнительных поездов для того, чтобы обеспечить выезд людей на зимний отдых. В ближайшее время продажи на все поезда будут открыты", - говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, в то же время, прогнозируя очень высокий спрос на период праздников, пассажиров просят заблаговременно спланировать свои путешествия на праздники и позаботиться о билетах.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:29

Боевики 7 раз обстреливали силы АТО

Сегодня, 18:14

60% переселенцев не собираются возвращаться на Донбасс

Сегодня, 18:11

В ОРДО заявили о готовности провести обмен пленными на Донбассе

Сегодня, 17:44

На Луганщине ожидается -8 градусов

Сегодня, 16:53

На Донбассе на неизвестном устройстве подорвались трое военных

Сегодня, 15:47

Геращенко: Москва стремится создать полностью закрытые оккупированные регионы

Сегодня, 15:23

Всю наличку из Луганска вывезли в Россию

Сегодня, 14:48

Шкиряк: российские военные взяли под контроль ситуацию в Луганске

Сегодня, 14:39

В Крыму во время ареста скончалась 82-летняя ветеран крымскотатарского движения Веджие Кашка

Сегодня, 13:59

В СЦКК опровергли продвижение ВСУ вдоль «серой зоны» под Горловкой

Сегодня, 13:37

Хуг решил поговорить с террористом Захарченко

Сегодня, 12:59

СМИ: Здание "правительства" ЛНР остается в оцеплении вооруженными людьми. Плотницкий уехал

Новости Украины:

Сегодня, 18:50

В Мариуполе выявлена африканская чума свиней

Сегодня, 18:09

Гройсман рассказал, когда может заработать Госбюро расследований

Сегодня, 17:05

Хан считает нереалистичным немедленное членство Украины в ЕС

Сегодня, 15:47

Геращенко: Москва стремится создать полностью закрытые оккупированные регионы

Сегодня, 15:24

Двух сотрудников Донецкого национального университета обвинили во взяточничестве

Сегодня, 14:50

В Украине ежегодно 3 млн детей становятся свидетелями и жертвами домашнего насилия

Сегодня, 14:39

В Крыму во время ареста скончалась 82-летняя ветеран крымскотатарского движения Веджие Кашка

Сегодня, 13:39

С 10 декабря поезда будут курсировать по новому расписанию

Сегодня, 12:59

В Украину прибыла очередная партия газового угля из США

Сегодня, 12:01

Украина передала Франции двух мошенников, похитивших €200 миллионов

Сегодня, 11:58

В Киеве 29 ноября состоится судебное заседание по иску против Гройсмана

Сегодня, 09:44

СБУ запретила въезд в Украину российскому актеру из сериала «Сваты»

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 



^Наверх

 