С 10 декабря поезда будут курсировать по новому расписанию

Публичное акционерное общество "Укрзализныця" введет новый график движения пассажирских поездов с 10 декабря 2017 года.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

"10 декабря 2017 вводится новый график движения на 2017/2018 годы. Фактически эта работа уже завершается, но расписание некоторых поездов еще дорабатывается. Более того, наши специалисты работают над введением дополнительных поездов для того, чтобы обеспечить выезд людей на зимний отдых. В ближайшее время продажи на все поезда будут открыты", - говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, в то же время, прогнозируя очень высокий спрос на период праздников, пассажиров просят заблаговременно спланировать свои путешествия на праздники и позаботиться о билетах.