СБУ запретила въезд в Украину российскому актеру из сериала «Сваты»

Служба безопасности Украины приняла решение о запрете въезда в страну сроком на три года гражданину РФ актеру Федору Добронравову.

Об этом сообщила спикер ведомства Елена Гитлянская.

«Сотрудники спецслужбы задокументировали, что россиянин неоднократно позволял себе антиукраинские публичные заявления, в которых, в частности, поддерживал аннексию Крыма Россией», - написала она в Facebook.

Правоохранители также зафиксировали многочисленные посещения Добронравовым временно аннексированного полуострова с нарушением порядка, установленного Законом Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины».