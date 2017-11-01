СБУ обнародовала порядок организации гастролей артистов из страны-агрессора

Служба безопасности Украины обнародовала порядок, по которому будут организовываться гастроли артистов-граждан РФ в Украине.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"СБ Украины считает подписание Президентом Украины Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О гастрольных мероприятиях в Украине" относительно особенностей организации и проведения гастрольных мероприятий с участием граждан государства-агрессора" важным шагом в противодействии российской гибридной войне в информационной сфере и обеспечении национальной безопасности Украины", - говорится в сообщении.

Согласно разработанному порядку, если в Украину собирается приехать музыкант или актер, являющийся гражданином страны-агрессора, организатор его выступления не позднее чем за 30 дней до мероприятия должен подать запрос в СБУ. В ответе на этот запрос будет идти речь о наличии или отсутствии законных оснований для недопущения артиста к участию в мероприятии на территории Украины, - сообщает СБУ.

Организатор выступления должен предоставить спецслужбе достоверную информацию об имени и фамилии участника, указанных в его документе для въезда на территорию Украины. Также должна быть указана информация об использовании псевдонимов, принадлежности к творческим коллективам, другая информация, которая характеризует его творческую деятельность.

СБУ в течение 10 дней после получения запроса рассматривает и предоставляет организатору гастрольного мероприятия ответ, есть ли законные основания не допустить гражданина страны-агрессора к участию в гастрольном мероприятии. Если оснований для недопуска нет и артист может въехать в Украину – организатор заключает договор с соответствующим гастролером.

СБУ оставляет за собой право объявить о законных основаниях для недопущения гражданина России в Украину после предоставления ответа на запрос.

Если организатор гастролей нарушит эту процедуру, то должен будет выплатить штраф от 50 до 100 минимальных зарплат.