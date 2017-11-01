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Прокуратура нашла «причину» взрывов в Калиновке

Вчера, 17:24 citynews.net.ua | Напечатать

Военная прокуратура Центрального региона Украины установила, что начальник режимной службы Винницкого зонального отдела Военной службы правопорядка майор неподобающе исполнял свои служебные обязанности по осуществлению контроля за состоянием пропускного режима, соблюдению порядка допуска личного состава и техники на административно-хозяйственную и техническую территорию указанной воинской части.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Так, 9 ноября 2017 года, в ходе процессуального руководства в уголовном производстве, военной прокуратурой Центрального региона Украины составлен протокол в отношении начальника режимной службы Винницкого зонального отдела Военной службы правопорядка майора Б. за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 172-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Небрежное отношение к военной службе»).

10 ноября 2017 по результатам рассмотрения протокола об административном правонарушении Калиновскому районным судом Винницкой области майора Б. привлечены к административной ответственности с наложением штрафа в размере 2465 гривен.


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