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Тернопольский депутат избил женщину-полицейского (видео)

Вчера, 16:49 citynews.net.ua | Напечатать

Депутат Тернопольского областного совета избил женщину-полицейского.

Об этом сообщает пресс-служба облполиции.

Сообщение о нарушении правил дорожного движения поступило патрульным полицейским Тернополя 21 ноября в 16:50. На улице Замковой водитель автомобиля Daewoo Lanos припарковал авто с нарушением правил дорожного движения.

Как стало известно, вызвал полицию депутат Тернопольского облсовета. Однако до приезда полиции нарушитель покинул место остановки, а заявитель безосновательно начал вести себя агрессивно и неадекватно.

Как говорит командир роты патрульной полиции №4 Юрий Гоик, мужчина в инвалидной коляске не реагировал на замечания людей в форме, а затем напал на полицейских.

«Сорвал жетон и выхватил рацию. Патрульные пытались успокоить дебошира. Мужчина пообещал вести себя адекватно. Однако когда патрульные пустили его руки, он схватил девушку-полицейскую за волосы, а затем упал с инвалидной коляски, потянув ее за собой и повредив мобильный телефон инспектора», - сообщили в полиции.

Полицейские за медпомощью обратились в больницу. У патрульного закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб нижней челюсти. У девушки-полицейского закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мягких тканей волосистой части головы и сотрясение.

Депутат отказался давать показания, но при этом не вернул отобранный у женщины-полицейского нагрудный знак.

Решается вопрос о внесении события в Единый реестр досудебных расследований по статье 345 УК – угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа. Санкция статьи – исправительные работы на срок до двух лет или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Участником конфликта является депутат Александр Башта.


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