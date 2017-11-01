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Власти Донетчины пообещали не устраивать «облавы» на призывников в ночных клубах

Вчера, 15:49 citynews.net.ua | Напечатать

В Донецкой области не будет «облав» по ночным заведениям в поисках призывников.

Об этом заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский у себя в Facebook.

Он отметил, что это общая позиция ДонВГА, военного комиссариата и правоохранительных органов области, которая была озвучена во время совместного брифинга.

По словам военного комиссара области Александра Сергеева, регион занял первое место среди военных комиссариатов Украины по результатам призыва. Среди критериев оценки – количество призывников, состояние их здоровья и уровень подготовки.

Как сообщил помощник начальника областной полиции Олег Ягольник, правоохранители проводят в основном профилактическую и разъяснительную работу среди потенциальных призывников. Он отметил, что закон предусматривает до 2 лет заключения для злостных нарушителей.

Также чиновники обратили внимание, что мужчины, которых призвали на срочную службу, не служат в зоне АТО, а направляются в учебные центры по всей Украине. По окончании срочной службы по собственному желанию человек может подписать контракте и служить дальше – в том числе и в зоне боевых действий.


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