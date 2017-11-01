Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о судебной реформе.

Об этом сообщает пресс-служба главы Украины.

"Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты", - говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, законом вводятся новые правила судебного процесса в гражданском, хозяйственном, административном судопроизводстве, а также вносятся некоторые изменения в правила уголовного процесса.

Так, законопроект был разработан Советом по вопросам судебной реформы с учетом предложений украинских и международных экспертов. Отмечается, что это наиболее комплексное реформирование процессуального законодательства за последние 26 лет.

"Нормы этого закона расширяют способы судебной защиты и средства доказательств в судебном процессе, обеспечивают его открытость и прозрачность, добросовестность пользования процессуальными правами, компенсацию судебных расходов, разумные сроки рассмотрения дел и правовую определенность и т.п.", - подчеркнули в пресс-службе главы. Кроме того, предусмотрено внедрение системы "электронного суда", которая упростит коммуникацию с судом и уменьшит расходы на содержание судебной системы.