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НБУ усилил контроль за операциями по приему наличных для дальнейшего их перевода

Вчера, 11:47 citynews.net.ua | Напечатать

Национальный банк Украины повысил прозрачность операций по приему наличных для последующего их перевода.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как сообщается, регулятор также ввел для небанковских финансовых учреждений и коммерческих агентов банков обязанность открыть в банке отдельный счет/счета и обеспечить зачисление на него наличных в гривнах, принятой ими для дальнейшего ее перевода.

Соответствующие нормы содержатся в постановлении правления Национального банка Украины от 17 ноября 2017 №116 "О внесении изменений в постановление правления Национального банка Украины от 12 февраля 2013 № 42".

В то же время для обеспечения отражения в бухгалтерском учете операций, осуществляемых коммерческими агентами банков в Украине, по приему средств для последующего их перевода по назначению, как этого требуют нормы постановления № 116, Национальный банк Украины внес соответствующие изменения в план счетов бухгалтерского учета банков Украины и инструкцию о применении плана счетов бухгалтерского учета банков Украины.

Об этом говорится в постановлении правления Национального банка Украины от 17 ноября 2017 № 117 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины".

Реализации норм постановления № 117 предоставит пользователям возможность получать достоверную информацию об отражении в бухгалтерском учете операций по приему средств небанковскими финансовыми учреждениями или коммерческими агентами банков для последующего их перевода по назначению, с целью принятия экономических решений. Постановления № 116 и № 117 вступают в силу с 22 ноября 2017 года.


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