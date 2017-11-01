Польской стороной приняты меры по доставке пассажиров автобусами в Перемышль, передает пресс-служба ПАО "Укрзализныця".

В пресс-службе отмечают, что ДТП произошло сегодня, 21 ноября, в 13:20 вследствие повреждения кузова вагона скоростного поезда экскаватором, который проводил ремонтные работы вблизи железнодорожного пути и попал в габарит подвижного состава. Указано, что никто из пассажиров не пострадал.

Так, по маршруту скоростного поезда со Львова предоставлен подменный поезд Львовской железной дороги, который проследует из Львова в Киев по действующему расписанию.

"Приносим извинения пассажирам за неудобства, которые возникли. Сейчас делается все возможное, чтобы пассажиры как можно скорее прибыли к месту своего назначения. Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации", - говорится в сообщении.