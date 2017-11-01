Украина вошла в топ-50 стран мира по легкости уплаты налогов, улучшив свои позиции в рейтинге вдвое.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"Украина вдвое улучшила свои займу в общем рейтинге консалтинговой компании PwC и Всемирного банка Paying Taxes-2018 и вошла в топ-50 стран этого исследования", - говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, результаты рейтинга были представлены сегодня в Киеве. Как утверждают авторы рейтинга, улучшение позиций произошло благодаря снижению социального взноса, а также ряде других новаций, введенных в течение последнего года.

Отмечается, что рейтинг сформирован по результатам исследования 190 стран мира. Среди показателей, которые анализировались, - частота уплаты и легкость уплаты налогов. В прошлом году Украина в рейтинге Paying Taxes занимала 84-е место