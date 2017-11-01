Степанов обратился к Минкульту с инициативой восстановить изначальные границы горсада Одессы

Глава Одесской обладминистрации Максим Степанов обратился к Министерству культуры Украины с инициативой восстановить изначальные границы горсада Одессы согласно изначальному плану территории от 1866 года.

Об этом он сообщил в комментарии журналистам. В частности, он заявил, что таким образом планирует разрешить конфликт между общественностью города и застройщиками, которые планировали возведение на территории Летнего театра горсада торгово-развлекательного комплекса.

"Городской сад Одессы будет восстановлен в границах, которые он имел при создании неповторимой Одессы. В него будет включен и Летний театр. Проблема возникла из-за того, что в 1991 году, при принятии Одесским облисполкомом решения о взятии достопримечательности под охрану государства, не были четко определены ее границы.

Сейчас управление культуры обладминистрации заканчивает работу по подготовке документации. Уже с учетом архивных данных мы восстановим исторические границы горсада. Механизм запущен", - сообщил Степанов.

Напомним, ранее Степанов инициировал проверку законности решений горсовета по застройке Летнего театра в Городском саду Одессы. Он отметил недопустимость застройки территорий, имеющих историческую ценность для региона. Городской сад был разбит Феликсом де Рибасом в начале XIX века, однако не был открыт для широкой общественности. В 1837 году была осуществлена первая реконструкция и благоустройство сада. В 1920-е в его северной части был создан Летний театр Одесской филармонии.