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Взрыв банкомата под Харьковом: В "ПриватБанке" обещают награду в 50 тыс. гривен за любую информацию о злоумышленниках

Вчера, 16:59 citynews.net.ua | Напечатать

В результате взрыва банкомата под Харьковом из сейфовой части были похищены кассеты с деньгами в сумме около 200 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба "ПриватБанка".

Как сообщается, сегодня ночью злоумышленники проникли в здание зооветеринарной академии в поселке Малая Даниловка, связали женщину-сторожа, после чего взорвали банкомат "ПриватБанка".

"Взрывом была разрушена сейфовая часть банкомата, кассеты с деньгами (около 200 тыс. грн) похищены", - говорится в сообщении. Как сообщается, "ПриватБанк" выплатит 50 000 гривен за любую информацию, которая поможет установить и задержать подрывников банкомата.

Напомним, ранее сообщалось, что под Харьковом в поселке Малая Даниловка сегодня ночью злоумышленники взорвали банкомат и похитили кассеты с деньгами. Злоумышленники повредили банкомат при помощи самодельного взрывного устройства. По указанному факту открыто уголовное производство согласно ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.


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