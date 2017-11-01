Москаль о спецоперации на Закарпатье: Пшик и пиар-акция

Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль назвал спецоперацию на «частной границе» пиар-акцией. Об этом говорится в публикации на его сайте.

«Хочу разъяснить несколько принципиальных моментов. В этой «пиар-акции» не были задействованы ни Чопский, ни Мукачевский пограничные отряды, ни областное управление СБУ, ни прокуратура. Никаких сотен обысков на Закарпатье не проводилось и не могло проводиться за полтора дня. Не было никаких изъятий «арсеналов оружия», «огромного количества наркотиков», «миллионов евро, долларов и гривен», в ходе спецоперации не изъяли ни одной пачки сигарет», - заявил чиновник.

По его словам, информация в СМИ о десятках задержанных преступников тоже не соответствует действительности.

«Задержали бывшую начальницу Береговского отдела Госгеокадастра Эрику Шинкевич, которую сразу же отпустили под домашний арест. И это неудивительно, потому что разрешительную документацию на «приватизацию границы», подписывала не она, а бывший и.о. начальника областного управления Госгеокадастра В.Токар, давно бежавший за границу. Что касается задержанного Атиллы Горвата, который оформил на себя пограничную землю в 2014 году, его также уже отпустили домой», - сообщил Москаль.

Глава ОГА напомнил, что Украина в пределах Закарпатья имеет 130 км границы с Венгрией, 205,4 км границы с Румынией, 98,5 км границы со Словакией и 33,4 км с Польшей.

«И на всю эту территорию Государственная пограничная служба не имеет никакого документа, удостоверяющего право постоянного пользования землей. Главная причина в том, что за оформление документации нужно платить деньги, за потери из-за изъятия земель сельскохозяйственного и лесохозяйственного назначения - возмещение, кроме того, залесенная территория изымается только Кабинетом Министров. Чтобы решить эту проблему, нужно провести огромную работу и заложить сотни миллионов гривен в бюджет Госпогранслужбы. Со времен обретения Украиной независимости ни одна работа не проводится, а средства не закладываются. Так, последние несколько лет прокуратура через суд изымает земли у недобросовестных приобретателей, однако возвращаются они в Госгеокадастр, а не Госпогранслужбу», - отметил Москаль.

Он огорчен, что «многие журналисты, в том числе опытные, повелись на эту дешевую «сенсацию».

«СМИ сделали из Закарпатья Сицилию, а из какого-то «сельского вуйка» Горвата – Аль Капоне. Если предположить, что через «частную границу» действительно шло оружие, наркотики, нелегалы ​​и сигареты, то у меня вопрос – разве за украинской границей нет венгерских, словацких, румынских или польских пограничников? Западная Украина находится на внешней границе ЕС, которая охраняется очень тщательно. Там нет никаких «частных границ», а пограничники и таможенники далеко не так коррумпированы, как бы некоторым хотелось в Украине. Однако ежедневные сверки результатов работы венгерских и украинских пограничников показали, что никакой массовой контрабанды здесь нет», - заявил глава ОГА.

«После всего, что произошло на Закарпатье с привлечением огромного количества вооруженных силовиков, вертолетов и бронированной техники, у меня сложилось впечатление, что на самом деле печально известный план «Шатун», которым пытались расшатать ситуацию на Закарпатье, разрабатывался не в Москве, а в Киеве. А на выходе мы имеем огромный «пшик» и никаких серьезных результатов!» - резюмировал он.

Напомним, 16 ноября правоохранители проводят около 100 обысков у возможных фигурантов незаконного захвата земель пограничной полосы в Закарпатской области, а также у организаторов незаконного изготовления и распространения наркотиков.