Суд арестовал с правом залога начальника Харьковского университета Воздушных сил

Дзержинский районный суд Харькова арестовал ректора Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба Андрея Алимпиева и назначил залог в размере 1,5 миллиона гривен.

Как сообщает пресс-служба суда, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и арестовал подозреваемого до 17 января 2018 года.

Напомним, военная прокуратура задержала Алимпиева по подозрению в растрате 2,4 млн грн при закупке горючего 17 ноября.