В Одесі намагаються зірвати місцеві вибори в Таірово

Сьогодні коаліція громадських організацій Одеської області «Альтернативна реальність» та «Обери майбутнє» звернулись до прокурора області Олега Жученка з відкритим листом з приводу призначених на 24 грудня перших виборів депутатів та селищного голови у Таїровській селищній об’єднаній територіальній громаді Овідіопольського району Одеської області.

Як зазначається у зверненні, кілька днів тому група осіб у складі: Таїровського та Сухолиманського селищних голів Хасана Хасаєва та Олександра Стелюка Івановича, у ресторані колишнього Таїровського селищного голови Сергія Шепеля вступили у злочинну змову задля зриву виборчого процесу з використанням адміністративного ресурсу обох рад.

«Реалізуючи злочинний намір Стелюк О.І. ініціював звернення жителів села Сухий Лиман: Ткаченко, Продоус, Мешвець, Вовк та інших до Сухолиманської сільської ради, які вимагали негайно скасувати рішення XVII сесії VII скликання Сухолиманської сільської ради № 392 від 06.06.2017 року “Про добровільне об’єднання територіальних громад”, прийняте радою майже півроку тому», - говориться у зверненні.

15 листопада 2017 року Сухолиманська сільська рада, порушуючи законодавство, прийняла рішення № 729-VII “Про скасування рішення XVII сесії VII скликання Сухолиманської сільської ради № 392 від 06.06.2017 року “Про добровільне об’єднання територіальних громад”.

«Вважаємо, що депутати Сухолиманської сільської ради були або обдурені, або матеріально вмотивовані Хасаєвим Х.Г. для скоєння протиправних дій, бо після проведення сесії Хасаєв Х.Г. з директором Таїровського комунального підприємства виїхав до Києва, до Центральної виборчої комісії де намагався добитися скасування виборів до об’єднаної Таїровської територіальної громади», - зазначають представники громадських організацій.

У зверненні також йдеться про те, що скасування рішення Сухолиманської сільської ради “Про добровільне об’єднання територіальних громад” суперечить діючому законодавству та виходить за межі повноважень ради, адже подібні рішення - у компетенції виключно судових органів влади.

Більше того, громадські активісти повідомляють, що 17 листопада 2017 у порушення регламенту Таїровської селищної ради та ч. 10 ст. 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Хасан Хасаєв почав скликати “збори депутатів”, які в той же день назвали сесією ради. Хоча за законом, рішення про скликання сесії ради навіть у виняткових випадках повинно доводитися до відома депутатів і населення, не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається винести на розгляд.

«Вже на сесії депутатам роздали порядок денний з одного питання: “Про скасування рішення Таїровської селищної ради № 400-VII від 19 серпня 2016 року “Про добровільне об’єднання територіальних громад”. Попередньо, дане питання не розглядалося депутатськими комісіями селищної ради», - говориться у зверненні.

Автори звернення також акцентують увагу на тому, що на даний час ухвалено рішення Центральної виборчої комісії про проведення перших виборів до Таїровської об’єднаної територіальної громади, виділені бюджетні кошти, сформована та проводить засідання територіальна виборча комісія.

«Вимагаємо, в інтересах держави та членів Таїровської об’єднаної територіальної громади вжити заходи по припиненню протиправної діяльності Хасаєва Х.Г. та його оточення та відновленню належної організації державної влади», - звернулися представники ГО до прокурора.

Нагадаємо, що 24 грудня мають відбутися вибори до 51 об’єднаної територіальної громади в 17 областях України. В Одеській області вибори пройдуть в двох ОТГ – Таїровській (Овідіопольський район) та Мологовській (Бєлгород-Дністровський район).

За словами голови Одеського Комітету виборців України Анатолія Бойка, Таїровську окрему територіальну громаду очікують найважчі вибори.