В центре Киева усилили охрану порядка

В центре Киева в связи с празднованием Дня достоинства и свободы и Дня десантно-штурмовых войск усилили охрану порядка.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Вадим Троян, передает пресс-служба ведомства.

"Сегодня Украина отмечает День достоинства и свободы, а также новый День десантно-штурмовых войск, поэтому в центре города планируется большое количество людей. Безопасность на центральных улицах столицы будут обеспечивать более 3,5 правоохранителей и бойцов Национальной гвардии", - заявил Троян.

По его словам, на улицах города работают подразделения тактической полиции, антиконфликтные группы, взрывотехники и кинологи со служебными собаками.